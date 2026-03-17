Дима Билан заявил, что не конкурирует с Филиппом Киркоровым

На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» Дима Билан ответил на разговоры о напряженных отношениях с Филиппом Киркоровым. Артист подчеркнул, что относится к коллеге с уважением и не видит поводов для конкуренции.

«У меня нет никакой конкуренции с Киркоровым, потому что я его очень сильно уважаю. Я о нем слышал еще давно и занимался у педагога, которая про него мне очень много рассказывала. У меня к нему отношение как к классическому человеку, который очень много на себе несет ответственности. Человек он легендарный. Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь. Я знаю, что жизнь не заканчивается сегодня и на награде, она будет еще завтра и послезавтра», — заявил Билан.

Певец также отметил, что никогда не гнался за наградами, несмотря на статус рекордсмена по их количеству. Разговоры о соперничестве усилились после интервью Киркорова, в котором он сказал, что за эффектными шоу зрители идут к Билану, а за песнями — к нему, и назвал себя лидером российского шоу-бизнеса.

