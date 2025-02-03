Детская травма: почему жена Канье Уэста выбирает откровенные наряды

Рэпер Канье Уэст и его супруга — фотомодель и дизайнер Бьянка Цензори — вновь привлекли внимание на премии «Грэмми»: девушка, сняв шубу, продемонстрировала прозрачный наряд без нижнего белья. Психолог Наталья Наумова объяснила, с чем связана страсть Бьянки к таким откровенным нарядам, сообщает «Вечерняя Москва».

Эта экстравагантная выходка не стала новостью, поскольку пара уже известна своими провокационными образами. Психолог предположила, что страсть звезды к откровенной одежде может быть связана с детскими травмами, когда она не получала должного внимания и признания от родителей. Это создало у Цензори потребность быть заметной и сексуальной, что позволяет ей почувствовать свою ценность.

«Она поняла, что в ее случае самый действенный метод — показать свою нарочитую сексуальность. Поэтому она так себя ведет», — заявила Наумова.

По мнению психолога, Бьянка стремится не только к вниманию Канье, но и других мужчин, что делает ее более уверенной в себе. Она уверена, что демонстрация сексуальности — это способ обеспечить свою безопасность и комфорт в жизни.

Также эксперт отметила, что подобное поведение является формой самозащиты, позволяющей Цензори ощущать стабильность и достаток. В то же время маловероятно, что Канье принуждает ее к подобным нарядам, скорее это ее собственный выбор.