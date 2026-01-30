Детали смерти Бура: тело нашла младшая дочь, с которой они ежедневно общалась

Тело актера Бура обнаружила его младшая дочь, которая ежедневно общалась с отцом

Известный российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев), известный своими ролями в таких сериалах, как «Реальные пацаны» и «Полицейский с Рублевки», внезапно ушел из жизни в возрасте 46 лет. Трагическое событие произошло 16 января, однако стало известно общественности лишь спустя почти две недели. По словам брата Андрея, Олега Бурычева, младшая дочь актера поддерживала ежедневный контакт с отцом. Когда он перестал отвечать на звонки, близкие забеспокоились, сообщает aif.ru .

«14 января он не выходил на связь, и она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно…» — отметил брат артиста.

Александр, родственник Андрея Бура, также сообщил, что актер приезжал к ним на Новый год. Он уехал 6 января, а 16 числа его не стало. Тело Андрея доставили в Лефортовский морг, где было проведено вскрытие.

«Мы сами находимся в шоке, ему еще жить бы да жить», — добавил мужчина.

По словам Олега Бурычева, в последние дни перед кончиной его брат Андрей испытывал затруднения с дыханием. Смерть актера наступила внезапно в результате оторвавшегося тромба. Врачи скорой помощи это подтвердили.

После обнаружения тело Андрея Бура было отправлено в судебный морг. Прощание с актером состоялось 20 января. Андрей Бур вел активный образ жизни, серьезно занимался спортом и увлекался мотоциклами.

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что летальный исход при тромбах происходит практически в 99% случаев, даже в условиях стационара.

«При попадании тромба в легочную артерию возникает синдром, который вызывает спазм и рефлекторную остановку сердца. Сделать в этой ситуации ничего нельзя, потому что рефлекторная реакция связана с тем, что организм видит, что есть так называемое давление заклинивания легочной артерии, и тромб протолкнуться не должен. Сердце поэтому не работает. Такой странный рефлекс, существующий в нашем организме, приводит к фатальным последствиям», — пояснил врач.

Тромбы могут образовываться на фоне различных заболеваний, включая нарушения сердечного ритма, повышенную свертываемость крови и тромбофлебит.

Андрей Бур был российским актером, исполнившим множество эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах. Он получил актерское образование в театральной школе и начал свою карьеру в драматическом театре-студии «Образ».

Бур принимал участие в популярных российских сериалах, таких как «Мент в законе», «Ивановы-Ивановы» и «Реальные пацаны». В 2018 году актер сыграл запоминающуюся роль сотрудника ППС в сериале «Полицейский с Рублевки».

После 2023 года он редко появлялся на экранах. Последними работами Бура стали роли в сериалах «Солнце, море, два ствола» и «Инъекция любви», вышедших в 2024 году.

