Депутаты Совета проверили новый ДК «Ленский» в Павловском Посаде

В сентябре 2024 года состоялось долгожданное открытие, после переезда, Дома культуры «Ленский» в Павлово-Посадском городском округе.Депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия» в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», посетили учреждение, чтобы лично убедиться в готовности объекта к полноценной работе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Внимание было уделено всем деталям: от проверки акустики актового зала до функциональности помещений для кружков. Депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия» оценили высокое качество ремонта, который полностью соответствует современным стандартам, что обеспечивает комфортные условия для проведения массовых мероприятий и творческих занятий.

«Открытие таких Домов культуры, как Ленский, играет огромную роль в развитии нашего округа. Особенно приятно, что за последние годы модернизированы многие культурные учреждения, такие как Дом культуры, музыкальная школа и музеи. Культура играет значимую роль в формировании и поддержании национальной идентичности, а создание благоприятных условий для её процветания — одна из важнейших задач государства. В 2024 году сфера культуры получила беспрецедентное финансирование, и это показывает, насколько важно для государства сохранение и развитие нашего культурного наследия», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Марина Агеева.

Дом культуры «Ленский» уже стал важным элементом культурной жизни Павлово-Посадского округа. Современные помещения, оснащенные по последним стандартам, и широкий спектр клубных формирований делают его значимым пространством для творчества, спорта и досуга. Сегодня в Доме Культуры Ленский работают 14 кружков и секций, девять из которых финансируются из бюджета, что обеспечивает доступность занятий для всех желающих.

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