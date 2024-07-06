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День семьи, любви и верности отметят в Волоколамске

День семьи, любви и верности отметят в Волоколамске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник имеет давнюю историю. Издавна на Руси 8 июля праздновали, как день памяти Святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских — хранителей и покровителей семьи. Они являли собой пример супружеской любви, высокой нравственности и преданности русской земле.

В преддверии праздничной даты, 7 июля, в Волоколамске в 14:00 состоится торжественное мероприятие.

Для гостей выступят творческие коллективы Волоколамского округа, проведут мастер-классы. Также будет организована ярмарка мастеров.

В 15:00 пройдет фестиваль воздушных змеев: берите с собой своих воздушных змеев и хорошее настроение, чтобы здорово повеселиться.

Место проведения мероприятия: территория МВК «Волоколамский кремль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.