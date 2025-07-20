«День Победы» и «Последняя электричка»: композитор Давид Тухманов отмечает 85-летие
Композитор Давид Тухманов празднует свой 85-летний юбилей
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20 июля день рождения празднует композитор, народный артист России Давид Тухманов. Ему исполнилось 85 лет, сообщает НТВ.
На его счету свыше 180 композиций. Настоящим хитом стала первая песня композитора «Последняя электричка», она была написана Тухмановым в студенчестве. Также среди известных композиций — «Как прекрасен этот мир», «Эти глаза напротив» и «День Победы». Впервые песня «День Победы» прозвучала в 1975 году, ее исполнил Лев Лещенко.
Хиты композитора в разные годы исполняли певцы Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Александр Градский, ансамбли «Веселые ребята» и «Самоцветы».
Также он писал музыку к спектаклям, камерную и инструментальную музыку.