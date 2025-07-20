«День Победы» и «Последняя электричка»: композитор Давид Тухманов отмечает 85-летие

20 июля день рождения празднует композитор, народный артист России Давид Тухманов. Ему исполнилось 85 лет, сообщает НТВ .

На его счету свыше 180 композиций. Настоящим хитом стала первая песня композитора «Последняя электричка», она была написана Тухмановым в студенчестве. Также среди известных композиций — «Как прекрасен этот мир», «Эти глаза напротив» и «День Победы». Впервые песня «День Победы» прозвучала в 1975 году, ее исполнил Лев Лещенко.

Хиты композитора в разные годы исполняли певцы Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Александр Градский, ансамбли «Веселые ребята» и «Самоцветы».

Также он писал музыку к спектаклям, камерную и инструментальную музыку.