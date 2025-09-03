Дана Борисова поссорилась с 18-летней дочерью из-за работы на телевидении

Известная телеведущая Дана Борисова поссорилась со своей 18-летней дочерью Полиной из-за желания наследницы устроиться на телевидение. Об этом Полина рассказала в своем Telegram-канале .

Также девушка опубликовала скриншоты сообщений отцу. Полина поделилась, что из-за знаменитой матери ее не берут на телевидение. Между ними возник конфликт, в ходе которого мать назвала дочь никем, а Полина в ответ обозвала ее «бывшей алкоголичкой».

Выяснилось, что Полина давно мечтала стать корреспондентом. Она считает, что могла бы справиться с этим самостоятельно, без поддержки матери. Однако, по ее словам, влияние Даны сыграло ключевую роль.

«Поскольку у нее такие связи со всеми телеканалами, конечно, она может позвонить и сказать: „Я вам ни одного интервью больше не дам, если вы возьмете ее на работу“. Она позвонила на все известные каналы и это сделала», — рассказала Полина.

Девушка добавила, что скандальная известность матери действительно влияет на ее репутацию. Однако дочь никогда не критиковала телеведущую за это. Тем не менее, когда Борисова назвала наследницу никем, Полина не сдержалась.