Чуть не сыграла бомжиху: какая роль ждала Алену Яковлеву в «Химкинских ведьмах»

Алена Яковлева чуть не сыграла полубомжиху в сериале «Химкинские ведьмы»

Алена Яковлева поделилась забавной историей о том, что ее роль в сериале «Химкинские ведьмы» на СТС и Wink могла оказаться совсем иной. Актриса избежала участи превратиться в подобие бездомной старухи. Благодаря съемочной группе она сыграла совсем другого персонажа, сообщает Nord-News .

В комедийном проекте «Химкинские ведьмы» народная артистка России Алена Яковлева воплотила образ хитрой колдуньи. Именно ее героиня сталкивается с уличными аферистками, которых играют актрисы Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова, и наделяет их настоящими магическими способностями.

Экранная ведьма Яковлевой выглядит весьма элегантно и стильно, но в первоначальной версии она должна была быть бабкой-полубомжихой. Актриса выразила благодарность талантливым художникам по костюмам и гриму, работавшим над созданием образов.

«Моя героиня, по сценарию, бабка, деревенская, чуть ли не полубомжиха, но девочки учли мою индивидуальность и решили мою колдунью изменить», — рассказала актриса.

Художник по костюмам Анна Кавтаскина создала для Яковлевой совершенно противоположный — изысканный и утонченный — образ ведьмы. Она подобрала для нее экстравагантные и авангардные наряды, вдохновляясь японскими брендами, такими как Comme des garçons и Yohji yamamoto.

Некоторые элементы костюма, например, мантии и рога, были найдены в сервисе с бесплатными объявлениями о продаже вещей и украшены бусинами. Костюм создавался с большим вниманием и заботой, а обувь, найденная на московском рынке «Рассказовка» и отреставрированная, добавила образу винтажный шарм.

