Беременная Агата Муцениеце появилась на съемках сериала «Химкинские ведьмы»

В Москве продолжаются съемки нового сериала «Химкинские ведьмы», который рассказывает о трех мошенницах, использующих магические способности в своих аферах. Главные роли исполняют Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова, пишет Starhit .

Сюжет «Химкинских ведьм» вращается вокруг трех харизматичных аферисток: Марина (Агата Муцениеце), Светлана (Анна Банщикова) и Ольга (Валерия Астапова). На протяжении нескольких лет они выдают себя за медиумов и обманывают доверчивых людей. Однажды подруги случайно встречают настоящую ведунью (Алена Яковлева), которая наделяет каждую из них реальными магическими способностями.

Теперь Марина может слышать мысли других, Света видит будущее, а Оля общается с мертвыми. Однако с новыми способностями приходит и большая ответственность, и жизнь каждой из ведьм становится настоящим испытанием. На их пути появляется враг — хитрый колдун (Марк Богатырев), но на помощь придут их партнеры.

«В детстве меня дразнили ведьмой, и теперь я думаю, что это был знак. Я бы не хотела иметь дар слышать мысли, это было бы для меня тяжело. Но от способности летать, перемещаться и становиться невидимой я бы не отказалась», — с улыбкой делится Агата.

На съемочной площадке ее сопровождают дочь Мия и белый шпиц по имени Кефир. Питомец приехал по просьбе маленькой хозяйки, которая сейчас на каникулах и с радостью посещает съемки с мамой.

Несколько недель назад Муцениеце появилась с заметно округлившимся животом на Забайкальском международном кинофестивале. Поклонники заподозрили, что она ждет ребенка от Петра Дранга. В итоге Агата была вынуждена подтвердить беременность, выложив соответствующие фото в свои соцсети.