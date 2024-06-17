Чулпан Хаматову не пустили на латвийскую сцену

Латвийский национальный театр запретил исполнять на своей сцене спектакли на русском языке, пишет издание « Ведомости ».

Директор заведения Марис Витолс заявил, что не намерен предоставлять помещение театра для русскоязычных актеров и постановок, пока длится российская спецоперация на Украине, передает портал LSM, на которое ссылается издание.

Театр уже отказал в менеджерам спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова с участием актрисы Чулпан Хаматовой.

При этом и режиссер постановки, и главная ее звезда публично осудили СВО, указывают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что четверть жителей этой прибалтийской страны называют себя русскими.