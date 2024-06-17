Чулпан Хаматову не пустили на латвийскую сцену
Латвийский национальный театр ввел мораторий против русского языка
Латвийский национальный театр запретил исполнять на своей сцене спектакли на русском языке, пишет издание «Ведомости».
Директор заведения Марис Витолс заявил, что не намерен предоставлять помещение театра для русскоязычных актеров и постановок, пока длится российская спецоперация на Украине, передает портал LSM, на которое ссылается издание.
Театр уже отказал в менеджерам спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова с участием актрисы Чулпан Хаматовой.
При этом и режиссер постановки, и главная ее звезда публично осудили СВО, указывают «Ведомости».
Ранее сообщалось, что четверть жителей этой прибалтийской страны называют себя русскими.