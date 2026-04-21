«Чиж & Co» и «Северный Флот» выступят на фестивале «Движение» в Екатеринбурге

Рок-фестиваль «Движение» состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 5 по 7 июня. Вход на все площадки будет бесплатным, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

6 июня на сцене выступит группа «Северный Флот», созданная бывшими участниками «Короля и Шута». Музыканты исполнят собственные песни и хиты «КиШа». В этот же день пройдет проект Guitar Rumble — объединение трех гитаристов с сольными номерами, совместными джемами, дуэлями и каверами. Организаторы анонсировали и секретного вокального гостя.

В субботу также сыграют уральские коллективы: «Авангард Леонтьев», победивший в конкурсе музыкантов в прошлом году, гаражная рок-группа «Японский кот», The Travelling Orchestra с программой в стиле блюз и блюз-рок, «Аполоджайз» и эмо-поп группа «никому не говори».

7 июня фестиваль закроет «Чиж & Co». Сергей Чиграков и группа исполнят известные композиции «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж», «О любви», «Фантом» и другие песни, которые зрители традиционно поют вместе с музыкантами.

