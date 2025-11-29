Четыре новых кинотеатра «Москино» открыли в столице

В столице начали работать четыре новых кинотеатра сети «Москино». Их открыли в центрах «Место встречи»: «Марс» — в Алтуфьевском районе города, «Рассвет» — в Коптеве, «Эльбрус» — в Царицыне и «Нева» — в Левобережном, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Все новые площадки оснащены современной проекционной техникой и звуковой системой. В „Эльбрусе“ и „Неве“ обустроили по четыре зала, в „Рассвете“ и „Марсе“ — по пять», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что все кинотеатры сети работают каждый день с 10:00 до 22:00. Также в каждом действуют скидки для льготных категорий граждан.

На днях в кинотеатрах зрители могут увидеть российские фильмы «Горыныч», «Алиса в Стране чудес» и «Письмо Деду Морозу». Позднее для новых пространств будут разработаны спецпрограммы с киноклубами и ретроспективными показами. Они дополнят репертуар.

В сеть «Москино» вошли около 20 кинотеатров, где регулярно проходят сеансы, встречи с известными киноведами, актерами и режиссерами.

Ранее около 6 тыс. человек приняли участие в проекте «Время снимать кино» на платформе «Город идей». Горожане выразили свои мнения в тематических обсуждениях и представили более 3,7 тыс. предложений по улучшению кинопарка «Москино».

