«Черкизон. Ад и рай новой России»: прошла премьера сериала о Черкизовском рынке

С 19 августа на платформе Okko представлен документальный сериал от NM Studio, посвященный Черкизовскому рынку и его основателю Тельману Исмаилову.

История Черкизовского рынка

В 90-е годы Россия обзавелась крупнейшим в Восточной Европе торговым комплексом — Черкизовским рынком. Его размах был впечатляющим, деятельность оставалась вне контроля государства, а влияние на экономику ощущалось далеко за пределами столичного региона. Рынок стал символом эпохи 90-х, определяя правила ведения бизнеса в то время. За этой огромной империей стоял один человек — предприниматель Тельман Исмаилов.

О сериале

Документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России», снятый NM Studio (видеопродакшн News Media Holding) специально для Okko в формате трех эпизодов: «Рай», «Ад» и «Чистилище», повествует о взлетах и падениях. Режиссером проекта выступил Вадим Ватагин, арт-директор News Media Holding и кинодокументалист.

В сериале Исмаилов предстает как сложная и противоречивая фигура. Он был известен своей щедростью и меценатством, устраивал пышные приемы, принимал у себя звезд эстрады и политиков. Певец Авраам Руссо вспоминает, что к нему относились как к иконе. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что постоянное восхваление могло вскружить голову кому угодно.

Однако за этой роскошью скрывалась и темная сторона. Благосостояние Исмаилова было основано на доходах от Черкизовского рынка, где ежедневно совершались сделки, сопоставимые с федеральным бюджетом. Там действовали свои неписаные законы: все дозволено, если есть возможность платить. Как вспоминает Олег Букач, «на Черкизоне было страшно». За непослушание могли похитить, а в стычках проливалась кровь.

Черкизовский рынок функционировал как отдельное государство со своей системой правосудия и даже силовыми структурами. Частное охранное предприятие АСТ, названное в честь Исмаилова и его сыновей, поддерживало «порядок», но лишь в рамках, установленных магнатом. По словам правоведа Игоря Мецкевича, в 90-е годы все существовали за счет контрабанды.

Конец знаменитого рынка

Однако ничто не вечно. Смена власти, уход Юрия Лужкова, политические изменения и недовольство общества «богатством напоказ» стали предвестниками конца. По мнению писателя Александра Проханова, Москва при Лужкове была городом больших денег. Иосиф Пригожин считает, что Исмаилов совершил роковую ошибку.

В 2009 году рынок был закрыт, начались расследования, а Исмаилов покинул страну. Позднее его признали банкротом, а его активы, включая ресторан «Прага» и зарубежные отели, были ликвидированы.

В сериале также впервые показан Давид Исмаилов, внук Тельмана Исмаилова и сын Сархана Исмаилова и модели Екатерины Романовой. Ранее он не появлялся на публике, а история его семьи оставалась за кадром.

«Черкизон. Ад и рай новой России» представляет возможность взглянуть на эпоху 90-х через призму жизни человека, который до сих пор сохраняет влияние. В фильме приняли участие не только известные личности, но и близкие Тельмана Исмаилова, которые поделились подробностями о его жизни и бизнесе.