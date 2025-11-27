«Человеческое отношение»: Успенская рассказала о подарках на День матери

Певица Успенская: для меня лучший подарок на День матери — это любовь

Популярная российская певица Любовь Успенская заявила, что для нее лучшим подарком от детей ко Дню матери будет доброе и человеческое отношение, чувство ценности и любви, сообщает Общественная Служба Новостей .

«У меня все есть, мне, честно говоря, ничего не нужно от детей или мужчин. Если у дочери будет желание что-то вручить мне, конечно, я буду ей признательна. Понимаете, мы же ведь дарим подарки от чистого сердца, а не когда есть в этом необходимость и повод», — сказала артистка.

Ранее психолог Ксения Лапшина рассказала о причинах родительского выгорания. По ее словам, часто корень таких проблем лежит в самих людях, их личных ожиданиях и установках от родителей.

Если человеку еще в детстве закладывают необходимость соответствовать ожиданиям общества, во взрослом возрасте он страдает от перфекционизма и даже может начать болеть, подчеркнула эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.