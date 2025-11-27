Завышенные ожидания, чужие приоритеты: как возникает родительское выгорание

Часто возникающая причина усталости кроется в людях. Это происходит, когда их личные ожидания, установки от родителей заставляют брать на себя больше ответственности. Человек выгорает, если «не в себе», пытается соответствовать идеалу, живет чужую жизнь вместо своей, сообщила РИАМО психолог детской клиники «Будь Здоров», арт-терапевт, реабилитолог, регрессолог, эксперт профессионального объединения психологов «Основа» Ксения Лапшина.

По ее словам, ответ на такое поведение таится в детстве.

«Например: „Я же хорошая девочка — не могу отказать, нельзя! А если откажу, значит, плохая — мама с папой любить не будут“. Такие „хорошие девочки“ стараются получить 5 в школе, чтоб маму порадовать, поступили учиться туда, куда родители велели. Даже замуж сходили, потому что „надо“. Сценарии нашей жизни мы с вами учим по примеру родителей, по нашему с ними общению от 0 до 2 лет. Эти сценарии нам диктуют, как „правильно“ поступать, чтобы получить внимание, заботу, любовь», — сказала Лапшина.

Она пояснила, что существует такая установка «не будь здоров». Сначала девочка, чтоб привлечь внимание очень сильно занятой мамы, заболевает, не идет в детсад и подсознательно делает вывод, что если она болеет, то мама будет рядом, а мама рядом — это безопасность. Потом такая стратегия работает, и в школе болезненному ребенку учителя оценки не занижают, от экзаменов освободить могут.

«Семья, муж, дети вокруг ходят тихо-тихо, мама же устала, болеет. Эти сценарии мы транслируем нашим детям, передаем по наследству сценарии „мальчики не плачут“, „получить внимание и любовь родителей можно, только если ведешь себя как взрослый“ и т. п. Чем более выраженная та или иная установка, тем активнее работает сценарий ее реализации. Накапливается усталость. Нельзя обратить внимание на себя, нельзя уделить внимание себе, а то — „что люди скажут“», — добавила психолог.

Как уточнила специалист, еще бабушка может думать, что дети у ее дочери какие-то не такие, так как не соответствуют идеальной ей. И она звонит по телефону и рассказывает, какая плохая у ребят мать.

«Надеюсь, что причины выгорания, корень проблемы понятен. У нас сформированы ожидания от нас самих, каких-то других. Клиенты на приеме часто говорят, что не знают, чего хотят. Их личные желания для них самих тайна», — поделилась реабилитолог.

Стадии выгорания

Стадии выгорания можно представить как последовательный процесс ухудшения психоэмоционального состояния. Энтузиазм и мотивация в начале — полное истощение и депрессия в конце.

В начале энтузиазм: «Я мама — ура!», «Я буду мамой — ура!». Надо понять, ваше ли желание быть мамой или это установка «что люди скажут?»

По ее словам, если искренне есть положительные эмоции, но много дел и внимания вкладывать именно в мамину роль и даже свободное время — только про роль мамы, то у женщины появится усталость. Также концентрация снижается, а тревожность растет. При этом ребенок не идеален, не соответствует образу, который придумали родители. Соответственно увеличивается раздражительность, может появиться бессонница.

«Важно не забывать о себе, о своих увлечениях. Не теряйте себя!» — предупредила психолог.

Эмоциональное истощение

При обратимом истощении у женщины возникают апатия, перепады настроения, снижение продуктивности, возможны первые признаки депрессии, например, из-за того, что сын двоечник, а не Эйнштейн и не Мария Кюри.

При необратимом истощении (депрессии) появится навязчивое желание проявить себя на работе, пренебрежение своими потребностями, отрицание проблем, ощущение внутренней пустоты и в итоге женщина получит синдром выгорания, эмоциональное оцепенение.

«Если вы понимаете, что вы уже тут — важно обратиться ко врачу, проверить, что с анализами? И обязательно отпуск. Вы меняете обстановку и делаете со специалистом, психологом полный разбор: какие ваши действия, какие ваши мысли привели вас в эту точку?» — сказала Лапшина.

Профилактика выгорания

Она отметила, что ментальное здоровье, здоровая позиция, понимание личных потребностей «здесь и сейчас» — профилактика выгорания.

«Мы живем в быстро меняющемся мире. Жить с надеждой, что „сейчас вот еще на себя обязательств наберу, зато потом будет лучше“ — нельзя. Мы нашу модель поведения передаем по наследству нашим детям. Для любого ребенка мама счастливая — мама улыбающаяся, довольная собой. Этого достаточно», — уточнила специалист.

Как добавила собеседница, если ребенок видит, что у мамы полноценная жизнь, ей интересно, она увлечена, то он и сам будет тянуться, узнавать, интересоваться.

«На сессии с психологом установки, мешающие „жить свою жизнь“, находятся очень быстро. Их реально изменить. Дети начинают видеть, что мамы получают удовольствие от жизни, у мам есть хобби, друзья, мама умеет отдыхать и расставлять приоритеты», — заключила реабилитолог.

30 ноября в России будет отмечаться День матери. РФ учредила праздник в 1998 году и установила дату на последнее воскресенье ноября.

