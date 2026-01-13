Бывшая жена Тиграна Кеосаяна во второй раз стала бабушкой

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, что стала бабушкой во второй раз. Теперь у нее есть не только внук, но и внучка, сообщает «СтарХит» .

Минувший год оказался непростым для артистки. 26 сентября 2025 года скончался ее бывший муж, режиссер Тигран Кеосаян, с которым Алена Хмельницкая оставалась в хороших отношениях даже после развода. У пары есть две общие дочери. По словам Хмельницкой, пережить утрату экс-супруга ей помогли близкие.

12 января 2026 года актрисе исполнилось 55 лет. Она отмечает праздник вместе с семьей в Таиланде. В честь своего юбилея Хмельницкая опубликовала в соцсети пост, в котором поблагодарила родных и друзей за все.

0:18

Актриса поделилась радостными новостями: оказалось, что она стала бабушкой во второй раз. У ее старшей дочери родилась девочка.

«Сегодня я со своими дочками, внуком, внучкой и зятем в нереально красивом месте — это ли не счастье?!» — написала актриса.

На опубликованном Хмельницкой видео показана ее старшая дочь Александра, которая качает коляску и наслаждается фаер-шоу. Имя новорожденной малышки еще не раскрывается.

У Хмельницкой есть еще внук Гаспар. По словам актрисы, ребенок растет активным и смышленым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.