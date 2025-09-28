сегодня в 16:26

В столице завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

Гроб с телом режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви на Олимпийском проспекте под гром аплодисментов, передает корреспондент РИАМО.

В столице в воскресенье, 28 сентября, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте завершилась церковная служба по Кеосаяну.

Родные люди, коллеги и поклонники его творчества смогли проводить режиссера и телеведущего в последний путь.

Также проститься пришли многие известные люди, включая певца Филиппа Киркорова, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, журналиста Владимира Соловьева и многих других. Площадь перед церковью была вся уставлена венками.

На площади перед храмом собралось в общей сложности около сотни человек.

Кеосаян ушел из жизни в 59 лет, в начале 2025 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. Кеосаян режиссировал известные фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серябристый», сыскавшие теплые оценки зрителей.