«Была кремация»: мать звезды «Битвы экстрасенсов» рассказала о ее похоронах

Родные и друзья звезды телешоу «Битва экстрасенсов» Юлии Корнеевой, которая скоропостижно скончалась в возрасте 47 лет, поделились воспоминаниями о ней. Корнеева была кремирована, сообщает kp.ru .

О смерти одной из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой стало известно на прошлой неделе. Гражданский муж женщины нашел ее сидящей в кресле без признаков жизни.

Родственники Корнеевой отметили девять дней после ее смерти. Ее мать призналась, что тяжело говорить о смерти дочери и для нее «все это дико».

«У нас девять дней. У нас была кремация. Похороны будут позже», — рассказала она.

Обычно после кремации урну с прахом выдают родственникам через 10 дней.

По слухам, у звезды телепроекта были проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, она злоупотребляла спиртным. Однако подруга Корнеевой рассказала, что в последнее время женщина не пила алкоголь.

«Последний год она не пила, а лечилась», — рассказала подруга, отметив, что «болячки и вредные привычки есть почти у всех».

Друг и коллега Юлии Корнеевой Никита Турчин запомнил ее сильной, живой, прямолинейной хохотушкой. Он уверен, что многие зрители будут сожалеть о ее смерти, потому что она была «интересным персонажем».

В соцсетях у телезвезды-экстрасенса было много поклонников, а за эпатаж ее называли женщиной-мемом.