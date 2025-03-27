Сидела в кресле мертвая: скончалась звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева

Минувшей ночью стала известна трагическая новость о смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой. Она скончалась в возрасте 47 лет, сообщает StarHit .

О произошедшем рассказал экстрасенс и участник этой же телепрограммы Никита Турчин. По его словам, тело Корнеевой обнаружил ее гражданский муж — женщина сидела в кресле без признаков жизни.

На данный момент причина смерти Корнеевой неизвестна, предстоит судебно-медицинская экспертиза. Ясновидящий опроверг слухи о том, что у покойной были проблемы с алкоголем, заявив, что она 1,5 года не употребляла спиртное.

Турчин также обратил внимание на странную череду смертей в подъезде, где жила Корнеева: за последнее время там скончались 5-6 человек.

«Что это? Роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом, или водой будут выяснять специалисты», — отметил он.

Юлия Корнеева запомнилась зрителям не только участием в шоу, но и своим эмоциональным выкриком «Господи, помилуй!», который позже стал интернет-мемом и даже использовался диджеями в музыкальных композициях. Ее неожиданная смерть вызвала широкий резонанс в Сети.