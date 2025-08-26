Буланова появилась на «Новой волне» с танцорами после волны хайпа

На церемонии открытия фестиваля «Новая волна» певица Татьяна Буланова привлекла внимание публики, прибыв в сопровождении Максима и Алены Алалыкиных — участников ее танцевальной группы, недавно прославившихся в интернете своими «энергосберегающими танцами», пишет kp.ru .

Танцоры Булановой обрели неожиданную популярность после публикации видеозаписи их выступления под песню «Один день». Необычно медленная и размеренная хореография Дмитрия Берегули и супругов Алалыкиных вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Пользователи окрестили их стиль «энергосберегающим» из-за нетипично спокойных движений.

Видео с танцами быстро стало вирусным, спровоцировав волну шуток и мемов. Теперь танцевальная группа Булановой считается самой узнаваемой среди всех коллективов, работающих с российскими исполнителями.

56-летняя Буланова заявила, что это она предложила своим танцорам сопроводить ее на «Новую волну» и самостоятельно ответить на вопросы журналистов об их популярности. Певицу совершенно не смущает факт такой известности ее коллектива.

Ранее Буланова заявила, что ролик с концерта с танцами участников ее группы завирусился из-за простой случайности: люди в зале почему-то особенно эмоционально на него отреагировали.