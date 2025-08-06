«Простая случайность»: Буланова оценила хайп вокруг танцев своей группы

Популярная в 1990-х годах российская певица Татьяна Буланова заявила, что ролик с концерта с танцами участников ее группы завирусился из-за простой случайности: люди в зале почему-то особенно эмоционально на него отреагировали, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Начался ажиотаж, смех, и все радостно начали повторять наши движения, вернее, движения танцоров. Вроде незамысловатый танец: два притопа, три прихлопа, но до чего же это развеселило зрителей, и они начали повторять», — объяснила Буланова.

По ее словам, никто специально для этого не старался, а молодежь неожиданно начала переслушивать старые песни. Участники группы сейчас не ждут грандиозных перемен, хотя чаще стали повторять при выступлениях набравшие популярность в Интернете движения.

Самым популярным стал танец члена исполнительной группы Булановой Дмитрия Берегули. Татьяна также подчеркнула, что работает с ним уже 25 лет и прощаться не собирается.