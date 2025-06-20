«Будет громко»: ведущий Пушной едет на мероприятие в Кузбасс

Ведущий Пушной со своей командой приедет на «Динотерру»-2025 в Кузбасс

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко в своем Telegram-канале опубликовала обращение ведущего Александра Пушного, где он рассказал, что прямо сейчас едет в Кузбасс, сообщает Сiбдепо .

Отмечается, что данное видео Пушной записал прямо по пути на «Динотерру»-2025. В поездку ведущий отправился со своей командой, они планируют выступить на мероприятии в Чебулинском районе.

«Ой-ой-ой! Как будет громко и весело!» — заявил он в своем видеообращении.

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