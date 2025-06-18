Стало известно, что за «тайные коробки» появились на набережной Кемерова
«Тайные коробки» в Кемерове оказались оборудованием для приготовления кукурузы
Фото - © Фото: Сiбдепо
В Кемерове на набережной возле «Парка Чудес» появились загадочные черные коробки с замками, вызвавшие любопытство у местных жителей, сообщает Сiбдепо.
Журналисты обратились к кемеровским властям, чтобы выяснить, что за «тайные коробки» размещены в самом центре города. Полученный ответ оказался довольно неожиданным.
«Это паровое оборудование для приготовления кукурузы», — уточнили в мэрии города.
Техника принадлежит одной из торговых организаций. Разрешение на хранение оборудования на набережной было выдано комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса.