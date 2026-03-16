Российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар» за короткометражный мультфильм, сообщает РИА Новости .

Статуэтку получил канадский режиссер Крис Лэвис и Мацек Щербовски за «Девушку, которая плакала жемчугом».

Церемония вручения наград 98-й премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.

Российский аниматор и сценарист Константин Бронзит, в третий раз претендующий на «Оскар»,заявил ранее о своем намерении присутствовать на церемонии в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что такое участие часто оказывается финансово невыгодным.

