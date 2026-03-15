Российский номинант на «Оскар» Бронзит планирует участвовать в церемонии

Российский аниматор и сценарист Константин Бронзит, в третий раз претендующий на «Оскар», заявил о своем намерении присутствовать на церемонии в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что такое участие часто оказывается финансово невыгодным, сообщает РБК .

По словам режиссера, Американская академия кинематографических искусств и наук не компенсирует номинантам расходы на визы, авиаперелет и проживание, ограничиваясь предоставлением двух приглашений на саму церемонию награждения и двух — на банкет Governors Ball. Все остальные траты ложатся на самого претендента. Таким образом, это, по сути, чистые расходы.

Бронзит добавил, что уже оформил необходимые документы и отправится на церемонию. Он хочет лично присутствовать на мероприятии.

Также Бронзит поделился подробностями о неофициальной части вечера — афтерпати Governors Ball. Это закрытое мероприятие продолжается далеко за полночь. Обстановка там, по его словам, предельно раскрепощенная. Считается дурным тоном использовать эту вечеринку для прямых деловых предложений или поиска работы.

Кроме того, режиссер опроверг существующие заблуждения о крупных денежных премиях для номинантов. Как он утверждает, выплат в сотни тысяч долларов, а тем более дополнительного миллиона к самой статуэтке, не существует. Ценные подарки от спонсоров достаются лишь представителям главных актерских категорий, а анимация и документалистика в этот список не включены.

В ходе прошлых визитов Бронзиту удалось пообщаться с сооснователем студии Pixar Джоном Лассетером, а также с обладателем «Оскара» Питом Доктером, режиссером лент «Вверх» и «Душа», который в настоящее время занимает руководящий пост в компании. С Доктером, как вспомнил Бронзит, они в дальнейшем даже обменивались новогодними поздравлениями.

