Боролись за кольцо: Бледанс вспомнила, как победила Заворотнюк в конкурсе

По словам Бледанс, на одной из звездных вечеринок был объявлен конкурс на лучший костюм или презентацию украшения. В числе приглашенных оказались она и Анастасия Заворотнюк. Победителю вручали кольцо.

«Я недавно вспоминала среди подруг случай, когда мы с Настей боролись за кольцо. Была какая-то большая светская вечеринка, на которую пригласили разных артистов, и в их числе Эвелину Бледанс и Анастасию Заворотнюк. Был объявлен конкурс на лучший костюм или представление кольца, я уже не помню. Тогда я отвоевала у Насти кольцо. Моя яркость победила. В тот день, по-моему, Настя была в таком достаточно темном элегантном цвете. А я была, можете себе представить, в розовых лосинах, розовых сапогах, на голове были розовые бигуди», — поделилась Бледанс.

Актриса добавила, что Заворотнюк навсегда останется для нее важным человеком. По ее словам, именно вместе с коллегой она впервые решилась на инъекцию ботокса.

«Для меня Настя навсегда останется знаковым человеком, потому что я с ней „потеряла девственность“ — впервые сделала укол в лицо. Мне было 35 лет, и первый ботокс я делала как пластическую операцию, будто мне ногу перешивали вместо руки. Для меня это был огромный шаг. И к этому шагу красоты меня привела за ручку Настя Заворотнюк, за что ей огромное спасибо. Настю всегда любим, скорбим и помним», — рассказала Бледанс.

