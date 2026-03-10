Бородин требует с Пугачевой 5 млн руб за то, что она назвала его «доносчиком»

Глава ФПБК Виталий Бородин требует с певицы Аллы Пугачевой 5 млн рублей компенсации за интервью, в котором она назвала его «доносчиком и стукачом», сообщает SHOT .

Как уточнил глава ФПБК, указанную компенсацию по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации он планирует отправить на нужды спецоперации.

Он считает, что певица должна понести ответственность за свои слова. Также общественник не понимает, почему Пугачева так много себе позволяет, но у нее нет статуса «иноагента». Он позвал артистку в Россию, чтобы та поучаствовала в юридических дебатах и ответила за сказанные слова.

Причиной поданного иска стали высказывания Пугачевой в интервью, где она, выступая против СВО, назвала Бородина «доносчиком». Артистка на заседание суда не явилась.

Ранее Бородин заявлял, что готовит иск в отношении Пугачевой.

