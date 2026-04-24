В Подмосковье подвели итоги народной программы по молодежной и семейной политике

Число детей за последние 5 лет в Подмосковье увеличилось на 66 тысяч, составив 1,8 миллиона, при этом доля детского населения стабильно удерживается в регионе на уровне 20%. Такие данные были озвучены на экспертном круглом столе «Молодежь и дети Подмосковья», который прошел в Балашихе. Он стал продолжением федерального форума, на котором партия вместе с Правительством РФ представили итоги выполнения народной программы в части молодежной и семейной политики за пять лет, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что 5 лет назад «Единая Россия» применила по-настоящему системный подход, определив приоритеты в своей работе.

«Сегодня мы видим реальные результаты системной работы по народной программе, которую ведет „Единая Россия“ вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты, от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания выстроены вокруг будущего наших детей. Благодаря народной программе мы заложили прочный фундамент для роста и развития нового поколения — сильного, ответственного и патриотичного. И это только начало», — сказал он.

Одним из главных достижений Брынцалов назвал устойчивое демографическое развитие региона. За последние пять лет численность населения Подмосковья выросла почти на 350 тысяч человек и достигла около 9 миллионов. Число многодетных семей — с 86 до 117 тысяч, на 36%. Этот показатель выводит Московскую область в топ-5 регионов России.

Игорь Брынцалов напомнил, что такая динамика стала возможной благодаря созданию условий для рождения детей в рамках народной программы: от мер поддержки семей с детьми, включая выплаты и льготы, до модернизации системы здравоохранения. В регионе функционируют 74 женские консультации и 10 центров репродуктивного здоровья семьи, открыт Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля — крупнейшее детское медицинское учреждение в стране, созданное при поддержке Президента.

Игорь Брынцалов добавил также, что сегодня новые жилые районы проектируются с обязательным учетом социальной инфраструктуры — школ, садов, поликлиник. При этом все ученики начальной школы обеспечиваются бесплатным горячим питанием — это решение было поддержано единогласно фракцией «Единой России» в Мособлдуме.

Всего за 5 лет в Подмосковье построено свыше 300 новых объектов образования — школ, садов, капитально отремонтировано порядка 350 объектов. В детских садах создано почти 50 тысяч дополнительных мест, сообщил парламентарий.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что по народной программе в регионе только за последнюю пятилетку появились новые школьные места на 137 тысяч детей — на данный момент вся система образования Подмосковья охватывает более миллиона детей.

«В центре нашей работы и всех наших планов — всегда ребенок, семья, педагог и экономика региона. Мы уделяем внимание не только увеличению мест, но и созданию новых условий: это безопасная среда, новая материально-техническая база. Все это как раз повышает качество образования», — подчеркнула министр.

В завершение секретарь подмосковного отделения партии отметил, что народная программа «Единой России» в регионе выполнена почти на 100%.

«Партия приступила к формированию новой народной программы на следующие 5 лет — она продолжит курс на укрепление семьи, развитие образования и поддержку молодежи. Мы видим, что результаты есть — они измеримы, ощутимы и важны для каждого жителя Подмосковья», — сказал спикер Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.