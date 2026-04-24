Молодежь предлагает в народную программу трудоустройство подростков и внедрение ИИ

На круглом столе в Балашихе партия вместе с представителями регионального правительства подвела итоги выполнения народной программы в Подмосковье за пять лет по семейной и молодежной политике и собрала предложения педагогов, молодежи, представителей общественных организаций в новый программный документ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Молодогвардейцы, студенты колледжей и вузов в формате деловой игры «Город пЕРемен» внесли несколько инициатив: привести в порядок подходы к электричкам и в целом инфраструктуру МЦД в Подмосковье, построить большой коворкинг-центр с зонами для молодежи, создать сквер в честь героев СВО. Были озвучены и другие идеи.

Организовать занятость подростков и расширить программу по получению рабочих профессий в школах предложил руководитель подмосковного отделения «Российских студенческих отрядов». Павел Ковалев.

Он поблагодарил фракцию «Единой России» в региональном парламенте за областной закон о господдержке студотрядов и отметил помощь партии на федеральном уровне: это налоговые льготы для работодателей, которые привлекают студенческие отряды, возможность обучения рабочим профессиям и другие меры.

«У нас тысячи ребят, которые готовы работать уже с 14 лет. Однако не все работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних. Это связано с определенными рисками, проверками и так далее. Хотел бы предложить детализировать программу трудоустройства, разъяснить нормативную базу, чтобы предприятия могли уверенно брать ребят на работу», — сказал Павел Ковалев.

Директор Ногинского колледжа Андрей Чистов рассказал об успешном примере трудоустройства своих студентов и предложил масштабировать этот опыт на весь регион. Учащиеся, в частности, выполнили заказ от складского комплекса на разработку программ с внедрением искусственного интеллекта.

«Выпускник должен не просто знать теорию, но и уметь работать руками, дружить с искусственным интеллектом и знать, как его применять. Ребят уже пригласили на работу несмотря на то, что они пока учатся. В связи с этим у меня предложение масштабировать наш опыт: получить „банк кейсов“ от предприятий по подобным задачам и системно продолжать внедрять технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах, вузах, а может быть, и св совместных проектах», — предложил руководитель колледжа.

Кристина Дидяева, председатель родительского комитета одного из садов Балашихи считает, что в народную программу нужно внести капремонт учреждения.

«В детсаду много кружков, есть музей, а педагоги проводят яркие мероприятия с участием родителей. Родителям очень это все нравится. Но состояние детского сада уже не соответствует времени. Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети и педагоги занимались в чистом, светлом пространстве», — сказала Кристина.

Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что предложения все «очень живые и конкретные».

«Когда инициатива идет от студентов, молодых родителей, трудовых коллективов — это и есть настоящая народная программа. Будем такие предложения детально прорабатывать», — сказал Игорь Брынцалов.

Внести свои предложения в новую народную программу «Единой России» может любой житель Московской области. Инициативы принимаются в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона, по телефону «горячей линиии» 8-800-200-89-50, а также на сайте естьрезультат.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.