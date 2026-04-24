Воробьев: в Подмосковье ко Всероссийскому субботнику подготовлены 630 площадок

25 апреля в России пройдет Всероссийский субботник. В Московской области к этому мероприятию подготовлено свыше 630 площадок для уборки территорий, об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В 2026 году организаторы впервые запустили возможность регистрации через сервис «Яндекс.Смена». Жители старше 18 лет могут подать заявку через одноименное приложение и самостоятельно выбрать удобное место для участия.

Для более молодых участников — от 14 лет — доступна регистрация на платформе «Добро.рф». Всем зарегистрировавшимся волонтерам будут начислены часы, которые разрешается конвертировать в дополнительные баллы к ЕГЭ и ОГЭ, а также обменять на доступ к образовательным курсам и подпискам на различные сервисы.

Тем, кто предпочитает участвовать без предварительной записи, также найдется место в субботнике — достаточно просто прийти на любую из площадок. Для удобства горожан по всему городу развернуто более 550 пунктов выдачи необходимого инвентаря.

Городские власти приглашают жителей принять участие в субботнике. Мероприятие предполагает совместную уборку дворов, парков и улиц. Организаторы рекомендуют приходить семьями, с друзьями и коллегами, а также надеть теплую одежду.

