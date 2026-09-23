Бородин призвал запретить концерты в России до конца спецоперации

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил прекратить концерты в России до конца спецоперации, сообщает «Царьград» .

Поводом для предложения Бородина стал концерт Лолиты в Сочи, который трижды прерывали из-за угрозы беспилотников. Бородин считает, что региональные власти должны отказывать организаторам в согласовании концертов по соображениям безопасности.

«Представляете, если авось что? А там много посетителей. Представляете, каким был бы исход?» — добавил Бородин.

Ранее он призвал российских артистов отказаться от выступлений на корпоративах. Он назвал роскошь звезд шоу-бизнеса на фоне боевых действий и лишений россиян аморальной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.