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Бородин призвал запретить концерты в России до конца спецоперации

Культура
Мария Сергеева / Фотобанк Лори

Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил прекратить концерты в России до конца спецоперации, сообщает «Царьград».

Поводом для предложения Бородина стал концерт Лолиты в Сочи, который трижды прерывали из-за угрозы беспилотников. Бородин считает, что региональные власти должны отказывать организаторам в согласовании концертов по соображениям безопасности.

«Представляете, если авось что? А там много посетителей. Представляете, каким был бы исход?» — добавил Бородин.

Ранее он призвал российских артистов отказаться от выступлений на корпоративах. Он назвал роскошь звезд шоу-бизнеса на фоне боевых действий и лишений россиян аморальной.

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