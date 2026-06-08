Бородин призвал проверить Варнаву на иностранное финансирование
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Екатерину Варнаву на иностранное финансирование после выступления в Сен-Тропе, сообщает NEWS.ru.
Бородин заявил, что проверка нужна после совместного выступления Варнавы с комиком Максимом Галкиным* для гражданки Украины во французском Сен-Тропе. Он также предложил изучить деятельность певца Валерия Меладзе.
«Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования (ред. — после выступления в Сен-Тропе). Если докажут, что оно было — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается. Всех надо проверять, включая Галкина*. Понятно, что он иноагент, ему уже ничего не страшно. Он не первый раз ведет такие мероприятия. Он выступал в Каннах для бизнесмена Ники Ломиа и его невесты. К Меладзе тоже 350 вопросов, он в Дубае поддержал киевский режим», — высказался Бородин.
Ранее Галкин* выступил на дне рождения «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша на вилле во французском Сен-Тропе. Он провел мероприятие вместе с Варнавой и певицей Светланой Лободой.
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* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.