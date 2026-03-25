Больше суток в стрессе: россияне «выбивают» оплаченные билеты на концерт Коржа

Более тысячи россиян остались без билетов на концерт Макса Коржа в Стамбуле

Концерт известного белорусского исполнителя Макса Коржа в Стамбуле вызвал ажиотаж. Люди кинулись покупать билеты, цены на которые стартовали от 6 тыс. рублей, однако деньги списались, а бронь так и не прошла. Пострадали более 1 тыс. русских поклонников певца.

В электронную очередь попали десятки тысяч человек. Люди платили с зарубежных карт и через криптовалюту, но билеты так и не пришли. Выкупленные места снова появились в продаже по более высокой цене. Фанаты пориобретали билеты несколько раз, но ситуация не менялась.

От организаторов пытались добиться ответа, как вернуть деньги и все же получить заветные билеты. Фанатов посылают в техподдержку, но та не может ответить, так как не справляется с потоком сообщений от поклонников певца.

Тут же активизировались мошенники. Перекупы стали предлагать купить билеты с рук, но фанатов предупредили — это рисковая история. Подлинность покупки можно будет проверить только при входе на стадион в Стамбуле.

Тем временем в Сети публикуют гневные комментарии. Поклонники делятся переживаниями и озвучивают суммы, которые они потеряли на билетах.

«Мы тоже купили вчера и тоже до сих пор ждем, но самое интересное, что места, которые я купила (мы брали трибуну), светятся как доступные для покупки», — пишет россиянка.

Другая девушка отвечает, что уже больше суток находится в стрессе.

«Даже не хочу обсуждать тот факт, что мои 25 тыс. рублей на концерт Макса Коржа ушли, а билеты на мои места все также продаются на сайте», — раздосадована еще одна пользовательница.

Когда уже 88 тыс. рублей потратил на билеты и отель, ощущения еще грустнее, добавил другой комментатор.

У многих поклонников Коржа «завесли» внушительные суммы — по 30-40 тыс. рублей. Однако находятся и те, кто верит в лучшее и ждет, ведь заветные билеты могут оформляться в течение 24 часов.

