Больно смотреть: Петр Чернышев «без лица» посещает могилу Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, но ее могила все еще похожа на оранжерею из-за большого количества цветов. Новые букеты приносит и вдовец актрисы, фигурист Петр Чернышев, который часто приходит на Троекуровском кладбище, пишет MK.Ru .

«За могилой Насти ее родные ухаживают регулярно. Здесь часто видят и мужа Анастасии Петра Чернышева, и ее маму. Приезжают и дети актрисы. На Петра больно смотреть: на нем, когда он приезжает, лица нет. До сих пор не оправился от потери близкого человека. Он всегда приезжает с цветами, трепетно ухаживает за могилой», — рассказала одна из сотрудниц погоста.

По словам сотрудников кладбища, могила Анастасии Заворотнюк является самой «востребованной» у посетителей. Поклонники творчества актрисы несут ей цветы и фотоколлажи.

Родственники Заворотнюк планируют установить памятник ближе к лету 2025 года. На данный момент у могилы стоит деревянный крест с табличкой, где указаны даты рождения и смерти знаменитости.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев после смерти онкобольной Заворотнюк так и не снял обручальное кольцо.