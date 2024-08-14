Не снял кольцо: вдовец Заворотнюк впервые появился на публике

Фигурист Петр Чернышев впервые появился на публике после смерти своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Вдовец так и не снял обручальное кольцо после утраты жены, сообщает Life.ru .

Чернышев поучаствовал в представлении шоу фигуристки Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Сочи. На мероприятии у 53-летнего вдовца Заворотнюк заметили кольцо на безымянном пальце, которое он, судя по всему, решил не снимать после смерти супруги.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище», — сказал Чернышев на пресс-конференции.

Ранее Татьяна Навка рассказывала, как выглядела Анастасия Заворотнюк в гробу.