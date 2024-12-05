Более 750 художественных выставок провели в библиотеках Подмосковья в 2024 году

В уходящем году в подмосковных библиотеках были организованы 755 художественных выставок, которые посетило в общей сложности более 260 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В библиотеках региона накоплен богатый опыт выставочной деятельности. Библиотечные пространства позволяют создавать камерные тематические и персональные выставки работ профессиональных художников, фотографов, книжных иллюстраторов, дизайнеров. У посетителей библиотек появляется уникальная возможность ближе познакомиться с произведениями мастеров, а также с самими авторами. Некоторые библиотеки проводят художественные выставки на регулярной основе.

В центральной библиотеке им. Инны Гофф, г. о. Воскресенск, состоялась выставка «Вдохновение жизнью» художницы Натальи Черниковой. Вниманию посетителей были предложены работы различной тематики — натюрморты, пейзажи, портреты.

В Истринской центральной библиотеке имени А. П. Чехова ко Дню театра прошла выставка «Театральные записки» Татьяны Павловой, где были представлены эскизы к театральным постановкам, над которыми работала художница. В экспозиции были представлены эскизы костюмов и декораций, сценография.

Центральная городская библиотека г. Королёв подготовила выставку художника, писателя и поэта Наталии Абашиной «Эмоции. Цвет. Свет», на которой посетители могли не только познакомиться с картинами, но и услышать стихи в исполнении автора. Выставка работ ветерана военной службы, члена Совета ветеранов г. Королев, члена Союза художников Подмосковья Владимира Власова «Богатыри земли Королевской» прошла в центральной детской библиотеке им. Бориса Заходера г. о. Королёв.

В центральной библиотеке им. Н. И. Тряпкина, г. о. Лотошино, прошла выставка живописных работ заслуженного художника России Ильяса Айдарова «Живая магия картин». Автор рассказал о своих работах и творческом процессе, а также ответил на вопросы присутствующих.

В библиотеке Дворца культуры «Мир», г. о. Лыткарино, прошла ежегодная городская выставка мастеров народного творчества «Добрых рук мастерство — XXI», а на выставке «Краски лета» были представлены картины лыткаринских художников.

Можайская библиотека подготовила и провела выставку местных художников «Семья — моя сила и вдохновение», приуроченную к Году семьи.

В арт-салоне Звенигородской библиотеки, Одинцовский г. о., 29 ноября завершилась выставка члена Международного художественного фонда, обладателя медали МХФ «За вклад в искусство» Альбины Передня.

В центральной библиотеке им. В. В. Розанова Сергиево-Посадского г. о. прошла выставка Ассоциации художников ботанического искусства «Волшебные краски осени». В экспозиции было представлено более 70 работ в различных техниках и с использованием разных материалов: акварели, цветных карандашей, гипса, маркеров, полимерной глины. В центральной городской библиотеке им. А. С. Горловского Сергиево-Посадского г. о. прошла выставка работ местных художников «Андрей Дёмин. Михаил Пузырев. Живопись», где были представлены пейзажи, изображения природы русского севера, виды Сергиева Посада.

В центральной городской библиотеке им. Е. Р. Дашковой г. Протвино состоялась выставка Сапуновой Н.И., члена Союза художников России, члена Международного художественного фонда, члена-корреспондента Петровской академии науки и искусства (ПАНИ г. Москва), участник выставок различного уровня. Работы автора находятся в собраниях государственных музеев и частных коллекций.

В 2024 году в библиотеках Подмосковья экспонировались 127 фотовыставок, которые посетили более 70 тысяч человек. Среди них «Волоколамск: семейный альбом» приуроченная ко Дню города и Году Семьи в центральной библиотеке г. Волоколамска; «Моя семья» Вероники Мироновой в арт-пространстве центральной библиотеки им. А. Ахматовой г. Домодедово; патриотическая фотовыставка «Мой папа — герой!» в библиотеке семейного чтения г. Дубны; «Клин в фотографиях» фотохудожника Олега Усова в центральной городской библиотеке г. Клин и другие.

О выставках и других мероприятиях, проходящих в библиотеках региона, можно узнать в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.