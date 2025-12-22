сегодня в 16:35

Более 75 тысяч человек посетили выставку-ярмарку «Ладья. Зимняя сказка – 2025»

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2025» завершилась 21 декабря в Москве и собрала свыше 75 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2025» впервые прошла в выставочном комплексе «Тимирязев центра» в Москве. В мероприятии приняли участие представители народных художественных промыслов Подмосковья.

На площадке были представлены 45 коллективных региональных экспозиций из разных регионов России. Всего для участия зарегистрировались более 1,5 тысячи предприятий и мастеров народных художественных промыслов.

Московскую область представили 17 производителей уникальных изделий, среди которых ООО «Звезда Гжели», ООО «Объединение «Гжель», АО «Гжельский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфор», ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», АО «Федоскино», ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», ОАО «Елочка» и другие.

Для гостей выставки провели экскурсии, квесты по народным художественным промыслам, мастер-классы, показы коллекций одежды современных дизайнеров и традиционных народных костюмов, а также концертную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.