Более 600 мероприятий пройдет весной в подмосковных библиотеках

Библиотеки Московской области постоянно проводят тематические сезонные мероприятия для детей и взрослых. Этой весной организуют более 600 фестивалей, ярмарок, концертов, мастер-классов и других активностей для маленьких и больших читателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

За первую неделю наступившей весны уже прошли ежегодная весенняя ярмарка ручной работы в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова в Истре; литературный концерт песен и стихов народов России «Первое дыхание весны» в библиотечном центре «Южный», г. о. Балашиха; интерактивная программа для детей «При солнышке тепло, при мамочке добро», посвященная Международному женскому дню, в библиотеке им. И. В. Рыжикова в Томилино, г. о. Люберцы; а библиотека «Поляна» в Красково, г. о. Люберцы, организовала флешмоб «Для милых дам», приуроченный к 8 Марта. В этот день ребята писали мамам, бабушкам, сестрам и подружкам поздравления, которые прикреплялись к специально подготовленному стенду. В Центральной библиотеке Подольска состоялся литературно-музыкальный вечер «Весны очарованье», где читали стихи, посвященные женщинам, весне и любви, артисты Подольской филармонии исполнили романсы и песни. В специализированной библиотеке семейного чтения «Очаг», г. о. Электросталь, прошла музыкально-поэтическая композиция «О, женщина, тебя прекрасней нет!», а в библиотеке МКУ ДК «Молодежный», Наро-Фоминский г. о., — музыкально-поэтический вечер «Женщины-легенды».

Библиотека–филиал № 12 г. о. Королев провела концерт учащихся и преподавателей ДШИ к Международному женскому дню «Весеннее настроение». В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов. Музыкальные выступления дополнила выставка фотографических и печатных изданий, посвященных празднику 8 Марта и весне.

В Центральной муниципальной библиотеке г. о. Краснознаменск состоялся интерактивно-познавательный мастер-класс «Открытки для любимых мам и бабушек».

Соболихинская сельская библиотека центральной библиотечной системы им. А. Белого, г. о. Балашиха, в честь 8 Марта провела День доброты и признаний мамам и бабушкам «Весна шлет поздравленья маме!», а также литературно-музыкальный серпантин и мастер-класс.

Больше информации о работе библиотек, расписание занятий, мероприятий и мастер-классов в библиотеках на портале «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.