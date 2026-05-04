Более 59,5 тыс человек посетили открытие сезона в парках Подмосковья

Более 59,5 тыс человек приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие теплого сезона», которое прошло с 1 по 3 мая в 90 парках Подмосковья. Для гостей организовали концерты, мастер-классы, выставки и спортивные активности, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Елочки» в Домодедово выступили группа «Пропаганда» и духовой оркестр. Здесь также прошли конкурс-дефиле «Костюмы из бумаги», пленэр и фотовыставка об истории Госфильмофонда. Для детей подготовили творческие мастер-классы и интерактивную программу.

В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа состоялось шествие «Мир! Труд! Май!» и открытие Дома Мудрого Филина. Гости посетили экскурсию «Усадьба Одоевских и Ланских» и приняли участие в игре-приключении. Праздничную атмосферу дополнила концертная программа.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске представил сектор казачьей культуры с показательными выступлениями и мастер-классами. Также здесь открыли аптекарский огород и провели игровую программу для детей. В Раменском городском парке организовали забег, мастер-классы по спортивным танцам и массажу, выставку техники МЧС и ГИБДД. Завершением стали концерт джаз-рок группы «Точка-ноль» и дискотека.

В парке «200 лет Егорьевску» показали кукольный спектакль по мотивам «Теремка», открыли выставку о творчестве Эдуарда Успенского и провели анимационную программу. Концерт «Встречай первомай» с участием местных коллективов стал финалом праздника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.