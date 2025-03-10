Более 56 тыс человек отпраздновали 8 марта в парках Подмосковья

В субботу, 8 марта, более чем в 90 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Время цвести», приуроченное к празднованию международного женского дня. В праздничных мероприятиях приняли участие более 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жители и гости региона увидели праздничные концерты, дефиле мод, участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки.

Так, парк усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. Девушки и женщины встретились с психологом и специалистом нейрографики и ароматерапии.

В парке 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о., состоялись дефиле «Мода из комода» и лаборатория «Секреты простой и красивой укладки» от салона красоты «Гримерка». Для всех желающих провели беседу о Культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова.

В парке «Беличий», г. о. Краснознаменск, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями. На центральном входе гостей ждала акция «Вам, любимые!», а в «Космической мастерской» — мастер-класс для юных посетителей.

В парке культуры и отдыха, Жуковский г. о., прошло шествие с раздачей цветов «Дорогая, ты права». Для посетителей организовали баннерную раскраску «с пожеланием любви», открытый микрофон и кинопоказ советского фильма «Любовь и голуби».

В парке «Городок», Рузский м. о., можно было проверить свою меткость и ловкость в метательном тире от клуба «Каролинг», поучаствовать в открытом микрофоне и создать поздравительные открытки для любимых. Украшением мероприятия стала концертная программа «Весенняя классика» при участии творческих коллективов муниципалитета.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.