Более 500 артистов станут участниками конкурса народного танца в Люберцах

В городском округе Люберцы 14 и 15 марта состоится XVI областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», в нем поучаствуют более 500 артистов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль «Карусель Московии» проводится раз в два года и в 2025 году состоится уже в 16-й раз. Первый день будет посвящен конкурсным выступлениям и пройдет в Люберецком дворце культуры, а 15 марта состоится гала-концерт, который примет местный Дворец спорта «Триумф».

«Праздник русского народного танца «Карусель Московии» — это значимое событие, которое привлекает талантливые коллективы со всей России. Первые выступления в рамках фестиваля прошли в Люберцах в апреле 1995 года. В дальнейшем фестиваль был включен в Московскую областную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Московской области». В этом году участники поборются за звания лауреата и дипломанта конкурса I, II и III степени», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Московской области, музыкального общества Московской области и администрации городского округа Люберцы. Организацией занимается детская хореографическая школа Люберец на базе Люберецкого дворца культуры.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли профессиональные балетмейстеры и заслуженные деятели искусств России.

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