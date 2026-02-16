Более 35 тыс человек посетили ледовые спектакли в Подмосковье зимой 2026 г

В зимнем сезоне 2026 года в Подмосковье состоялись 14 ледовых спектаклей, которые посетили свыше 35,5 тысячи зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В прошедшие выходные, 14 и 15 февраля, в Подмосковье завершились ледовые спектакли «Сказ о Руси» под руководством Ирины Слуцкой. Финальные представления прошли в парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске и в городском парке Солнечногорска, их посетили 2,5 тысячи человек.

В спектаклях приняли участие Ирина Слуцкая, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные фигуристы.

С 9 января по 8 февраля в Московской области также прошли ледовые спектакли «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. В постановках участвовали серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира: Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Максим Ковтун, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие. Спектакли были показаны в 10 городах региона, включая Истру, Химки, Егорьевск, Воскресенск, Долгопрудный, Дмитровский, Серпухов, Чехов, Красногорск и Дзержинский.

Всего в зимнем сезоне в Подмосковье прошло 14 ледовых мероприятий: четыре спектакля «Сказ о Руси» и десять спектаклей «Щелкунчик». Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.