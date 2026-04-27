Более 30 тыс человек посетили «Весеннюю перезагрузку» в Подмосковье

Общеобластная акция «Весенняя перезагрузка» прошла 25 апреля в 91 парке Подмосковья и собрала более 30 тыс человек. Для гостей подготовили экоплощадки, концерты, мастер-классы, велозаезды и соревнования по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральные события развернулись в разных округах региона. В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли мотосезон и провели концерт «Клин рок сити». Работали зона открытого микрофона и мастер-класс по зумбе, гости оставляли рисунки на деревьях. Посетителей угощали полевой кашей и горячим чаем.

В Раменском городском парке организовали выставку техники МЧС и ЖКХ, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и обзорную экскурсию. Программу дополнили концерт и праздничная дискотека.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске представил театрализованную программу «Весне дорогу!» и открыл фонтан. Для детей прошли тематические мастер-классы и экологическая игра, состоялась акция «ПроБумагу» по сбору макулатуры. В течение дня работал бар-самовар «По чайку!».

В парке имени В. Талалихина в Подольске провели шествие трудовых коллективов, смотр коммунальной техники и акцию по сбору крышек. Гости посетили концерт, мастер-классы и фотовыставку работ Константина Коровина. В Орехово-Зуеве в парке 30-летия Победы состоялись велозаезд, цветочный своп, лекция о культурном коде и программа, посвященная пианисту Якову Флиеру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.