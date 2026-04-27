Жители Рузского округа провели Всероссийский субботник 25 апреля

В Рузском муниципальном округе 25 апреля прошел Всероссийский субботник с участием жителей и сотрудников коммунальных служб. В поселке Тучково к уборке присоединился вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная уборка охватила несколько населенных пунктов округа. Жители совместно с сотрудниками МБУ «Благоустройство» привели в порядок общественные пространства, дворы и территории общего пользования.

В ходе работ участники собрали мусор, очистили участки от листвы и сухостоя, а также обновили лакокрасочное покрытие на объектах спорта и элементах благоустройства.

«Чистота и порядок – это забота каждого из нас о родном крае. Спасибо всем участникам субботника за неравнодушие! Мы непременно продолжим работу по благоустройству территорий и созданию комфортных условий для жителей. Вместе мы делаем наш округ чище и красивее!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.