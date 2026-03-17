Более 20 млн: стало известно, сколько стоит самая дорогая Барби

Обладательница коллекции из 13 тысяч кукол Татьяна Тузова рассказала, что ранние выпуски Барби сегодня стоят до 2 млн рублей, а самый дорогой экземпляр оценивается более чем в 23 млн, сообщает «Вечерняя Москва» .

В 2026 году Барби исполнилось 67 лет. В коллекции Татьяны Тузовой — около 13 тысяч кукол, включая самые первые модели 1959 года: блондинку и брюнетку в полосатом купальнике.

«Самые яркие из них — две первые куклы, представленные в 1959 году. Это блондинка и брюнетка в полосатом купальнике», — рассказала Тузова.

По ее словам, изначально брюнетка стоила 3 доллара, блондинка — 5. Несколько лет назад коллекционер приобрела их примерно по 300 тысяч рублей за каждую. Сейчас цена достигает 1,5 млн рублей, а в идеальном состоянии — до 2 млн.

К самым дорогим относятся и куклы в нарядах от известных дизайнеров. Самый ценный экземпляр создал ювелир Стефано Кантури в единственном экземпляре.

«Ее стоимость переваливает за 23 миллиона рублей», — уточнила Тузова.

Коллекционеров Барби — тысячи, среди них много мужчин. При этом Кен интереса почти не вызывает.

«Кены попадают в собрания случайно. У меня их порядка тысячи, но я не учитываю», — отметила коллекционер.

С Барби по популярности сравнивают Bratz, Monster High и Ever After High. В Японии аналогом считают куклу Jenny. Изображение Барби также выпускали на лимитированных картах «Тройка», которые сейчас продают от 3000 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.