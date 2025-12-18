Более 14 тыс человек посетили выставку народных художественных промыслов в Подмосковье

В первый день работы международной выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка — 2025», которая проходит в «Тимирязев центре», г. Москва, стенды, представленных здесь регионов посетили более 14 тысяч жителей и гостей столицы. Подмосковье традиционно представляет на мероприятии масштабный объединенный региональный стенд, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

У гостей выставки-ярмарки есть возможность увидеть и приобрести уникальные изделия подмосковных промыслов: фарфор Гжели, Дулева и Вербилок, павловопосадские платки, федоскинскую лаковую миниатюру, изделия жостовских мастеров, богородскую игрушку, а также резные изделия из кости, стеклянные елочные украшения клинской фабрики и многое другое.

На выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка — 2025» представлено 45 коллективных региональных стендов. Кроме изделий народных художественных промыслов, для посетителей подготовлены экскурсии, квесты, мастер-классы, показ мод, вдохновленный традиционными мотивами, концертная программа фольклорных ансамблей и показ народных костюмов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.