Более 1 тыс человек стали участниками циркового шествия на выставке «Россия»

Свыше 1 тыс. человек приняли участие в шествии артистов цирка на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Мероприятие объединило представителей разных жанров: акробатики, атлетики, гимнастики, жонглирования, иллюзии, клоунады, эквилибра и многих других, сообщает пресс-служба выставки.

Цирковое шествие было организовано для юных посетителей в рамках Дней детства, которые проходят на выставке.

«Российский цирк — один из лучших в мире, и нам есть, чем гордиться. В нашем сегодняшнем цирковом шествии принимают участие более 1 тыс. человек. Это и взрослые мастера своего дела, и юные таланты. Они представили посетителям все цирковые жанры», — сказала заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина.

Среди участников мероприятия были артисты цирка Запашных, цирковых вузов и Росгосцирка. Представители циркового жанра прошли торжественным шествием под сопровождение музыкального оркестра от северной петли ВДНХ до главной уличной сцены. Во время шествия артисты демонстрировали гостям выставки различные трюки.

Звягина отметила, что цирковое шествие в рамках выставки проходит уже второй раз. Первое мероприятие произвело фурор, поэтому гости форума попросили организовать его повторить.

Завершило шествие шоу артистов Большого Московского цирка на главной уличной сцене. Ведущими мероприятия стали народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные.

Помимо этого перед гостями форума выступили балет Большого Московского цирка, акробаты под руководством мастера спорта по спортивной акробатике Иннокентия Маскина и дрессировщики, поблагодарившие гостей выставки за участие.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ для гостей собрали самые важные достижения из 89 регионов страны. Она проходит с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года.