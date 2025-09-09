«Боюсь, съедет на диван»: беременная Тодоренко высказалась о муже

Беременная Тодоренко боится, что Топалов съедет на диван из-за ее бессонницы

Беременная телеведущая и актриса Регина Тодоренко рассказала в своем Telegram-канале , что ее уже несколько ночей подряд мучает бессонница. Она будит мужа, певца Влада Топалова, и разговаривает с ним.

Тодоренко допускает, что бессонницей организм подготавливает ее к грядущим ночам с ребенком.

«Надеюсь, не придется его (Влада Топалова — ред.) больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную», — отметила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Тодоренко не может выбрать имя для третьего ребенка. Они с Топаловым рассматривают разные варианты.