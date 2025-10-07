Блокировка и суд: что грозит блогеру Вале Карнавал за долги

Блогер Валя Карнавал должна налоговой более 300 тысяч рублей
Культура

Российский блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) задолжала ФНС 352 тысячи рублей, сообщает Постньюс.

Эта сумма появилась из-за невыплат по ИП. Карнавал грозит возбуждение исполнительного производства и блокировка счетов.

Ранее сообщалось о долгах нападающего ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александра Соболева. Он не предоставил вовремя отчет по ИП, и налоговая заморозила ему два банковских счета, но уже в начале октября Соболев отчитался перед ведомством и решил проблему.

Не очень внимательны с налогами и рэпер Баста, а также звезда сериала «Ликвидация» Михаил Пореченков. Баста должен налоговой более 400 тысяч рублей, а Пореченков — свыше 600 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили заморозить долги жителей профронтовых регионов — Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, так как они понесли за последние годы огромные потери.