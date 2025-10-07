Блокировка и суд: что грозит блогеру Вале Карнавал за долги

Эта сумма появилась из-за невыплат по ИП. Карнавал грозит возбуждение исполнительного производства и блокировка счетов.

Ранее сообщалось о долгах нападающего ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александра Соболева. Он не предоставил вовремя отчет по ИП, и налоговая заморозила ему два банковских счета, но уже в начале октября Соболев отчитался перед ведомством и решил проблему.

Не очень внимательны с налогами и рэпер Баста, а также звезда сериала «Ликвидация» Михаил Пореченков. Баста должен налоговой более 400 тысяч рублей, а Пореченков — свыше 600 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили заморозить долги жителей профронтовых регионов — Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, так как они понесли за последние годы огромные потери.