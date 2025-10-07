Заморозка долгов: в Госдуме предложили помочь жителям прифронтовых регионов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что жители прифронтовых регионов «никому ничего не должны», до этого в нижнюю палату парламента внесли законопроект о «заморозке» взыскания долгов на территориях с военных положением или режимом КТО, сообщает Газета.ru .

«Кто попадает под закон? Жители этих территорий, которые накопили задолженности и не могут их обслуживать и в отношении которых Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уже открыла исполнительное производство», — сказал спикер.

По его словам, жители пограничья, Курской, Белгородской и Брянской областей, Запорожской и Херсонской областей понесли огромные убытки, большой ущерб причинен их домам и хозяйствам: многие из них частично или полностью уничтожены.

Если законопроект вступит в силу, то до прекращения действия режима КТО или завершения СВО судебные приставы получают полномочия приостанавливать процесс взыскания долгов и блокировать исполнительное производство.

